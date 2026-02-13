SSP: Vladan Petrov pokušava da normalizuje političku kontrolu sudstva

Beta pre 43 minuta

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Goran Petrović ocenio je danas da predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov pokušava da normalizuje političku kontrolu nad sudstvom, kao i da se svojim izjavama "ruga pravnoj državi".

Petrov je juče kazao da sudije Ustavnog suda treba da budu apsolutno nezavisne, ali da to nije sasvim izvodljivo, pošto bi to značilo da "moramo da ih proizvedemo u nekoj vrsti epruvete".

"Dok se Petrov kroz kvazinaučnu metaforu žali na nedostatak laboratorijskih uslova za nezavisnost sudija, on zapravo potvrđuje da je Ustavni sud postao laboratorija za legalizaciju političke samovolje Aleksandra Vučića. Teza da je ljudska priroda prepreka nezavisnosti nije samo uvreda za svakog pravnika koji drži do etike i integriteta, već besraman pokušaj normalizacije političke kontrole nad sudstvom", naveo je Petrović u pisanoj izjavi.

Po njegovim rečima, Petrov treba da bude prvi koji će insistirati na institucionalnim garancijma nezavisnosti.

"Nezavisnost nije biološka anomalija već ustavna obaveza, a nezavisne sudije se ne prave u epruvetama već se kuju kroz integritet. Ko to ne razume, promašio je i epruvetu i profesiju", izjavio je potpredsednik SSP.

(Beta, 13.02.2026)

Povezane vesti »

Potpredsednik SSP: Ustavni sud postao laboratorija za legalizaciju političke volje Vučića

Potpredsednik SSP: Ustavni sud postao laboratorija za legalizaciju političke volje Vučića

N1 Info pre 33 minuta
Petrović (SSP): Vladan Petrov pokušava da normalizuje političku kontrolu sudstva

Petrović (SSP): Vladan Petrov pokušava da normalizuje političku kontrolu sudstva

Danas pre 33 minuta
Petrović (SSP): „Izjava sudije Petrova o sudijama iz epruvete je ruganje pravnoj državi“

Petrović (SSP): „Izjava sudije Petrova o sudijama iz epruvete je ruganje pravnoj državi“

Serbian News Media pre 58 minuta
SSP: Vladan Petrov pokušava da normalizuje političku kontrolu sudstva

SSP: Vladan Petrov pokušava da normalizuje političku kontrolu sudstva

Radio sto plus pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SSPGoran Petrović

Politika, najnovije vesti »

Vučić i danas primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti

Vučić i danas primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti

RTV pre 3 minuta
Petković: Učinićemo sve da na KiM ne dođe do primene Zakona o strancima

Petković: Učinićemo sve da na KiM ne dođe do primene Zakona o strancima

RTS pre 13 minuta
Studenti i opozicija: Hoće li politička zrelost prevagnuti nad sujetama?

Studenti i opozicija: Hoće li politička zrelost prevagnuti nad sujetama?

Vreme pre 2 minuta
Prostor kao roba: Koliko je raširena korupcija u urbanističkom planiranju

Prostor kao roba: Koliko je raširena korupcija u urbanističkom planiranju

Vreme pre 12 minuta
Vučić u Minhenu na konferenciji o bezbednosti: Sastanci sa Kos, Koštom, Jijem i američkim senatorima

Vučić u Minhenu na konferenciji o bezbednosti: Sastanci sa Kos, Koštom, Jijem i američkim senatorima

Newsmax Balkans pre 28 minuta