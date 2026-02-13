UNS: Manja Grčić neće moći da preuzme dužnost generalne direktorke RTS do 23. februara

Beta pre 54 minuta

Novoizabrana generalna direktorka Radio-televizije Srbije (RTS) Manja Grčić obavestila je Upravni odbor javnog servisa da neće moći da da preuzme dužnost do 23. februara, saopštilo je danas Udruženje novinara Srbije (UNS).

Kako je UNS naveo u saopštenju, Upravni odbor je na sinoćnoj elektronskoj sednici izabrao za zamenika generalnog direktora Dejana Jovanovića, koji će biti zastupnik RTS dok Grčić ne stupi na dužnost.

Razlozi zbog kojih Grčić još uvek ne može da preuzme funkciju nisu poznati.Upravni odbor RTS na sednici održanoj u sredu jednoglasno je izabrao Grčić za generalnu direktorku.

Kandidatura Manje Grčić bila je sporna zbog, kako je UNS pisao, sumnje da diploma sa Univerziteta u Lidsu koju je podnela na konkurs nema potrebnih 240 ESBP poena.

(Beta, 13.02.2026)

Ključne reči

RTSUpravni odborUNS

