VST nije izabrao tužioce za organizovani kriminal, nije usvojen dnevni red

Na današnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva (VST) nisu izabrani tužioci u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) jer nije usvojen dnevni red sednice, objavila je televizija N1.

Članovi VST-a proveli su oko četiri i po sata u raspravi o tačkama predloženog dnevnog reda, koji na kraju nije usvojen sa sedam glasova za, dva protiv i dva uzdržana.

Trebalo je da se odlučuje i o inicijativi za upućivanje tužiteljke Gordana Janićijević u EUROJUST i o trajnom premeštanju javnih tužilaca u osnovnim, višim i apelacionim tužilaštvima.

Ministar pravde Nenad Vujić je kao član VST-a na početku sednice predložio odlaganje za 27. februar, jer navodno nisu dobijene bezbednosne procene za sve kandidate koji su se prijavili za upućivanje u JTOK, iako za danas nije ni bilo planirano odlučivanje o upućenim tužiocima.

Kako je na sednici naveo predsednik VST-a Branko Stamenković, odobrene su bezbednosne procene za sve upućene tužioci jer se one revidiraju na pet godina, a svi su aktivni tužioci.

Naredna sednica VST-a zakazana je za 23. februar, kada će se odlučivati o upućenim tužiocima, od kojih je više od polovine upravo u JTOK-u.

Shodno poslednjim izmenama pravosudnih zakojna, o upućivanju tužilaca sada odlučuje VST umesto vrhovnog javnog tužioca, a od ovog ponedeljka teče rok od 30 dana u kom bi trenutno upućeni tužioci morali da se vrate u svoja matična tužilaštva.

Više od polovine tužilaca u JTOK-u je bilo na mestima na koja su ranije upućeni.

