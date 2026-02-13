VST nije izabrao tužioce za organizovani kriminal, nije usvojen dnevni red

Beta pre 58 minuta

Na današnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva (VST) nisu izabrani tužioci u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) jer nije usvojen dnevni red sednice, objavila je televizija N1.

Članovi VST-a proveli su oko četiri i po sata u raspravi o tačkama predloženog dnevnog reda, koji na kraju nije usvojen sa sedam glasova za, dva protiv i dva uzdržana.

Trebalo je da se odlučuje i o inicijativi za upućivanje tužiteljke Gordana Janićijević u EUROJUST i o trajnom premeštanju javnih tužilaca u osnovnim, višim i apelacionim tužilaštvima.

Ministar pravde Nenad Vujić je kao član VST-a na početku sednice predložio odlaganje za 27. februar, jer navodno nisu dobijene bezbednosne procene za sve kandidate koji su se prijavili za upućivanje u JTOK, iako za danas nije ni bilo planirano odlučivanje o upućenim tužiocima.

Kako je na sednici naveo predsednik VST-a Branko Stamenković, odobrene su bezbednosne procene za sve upućene tužioci jer se one revidiraju na pet godina, a svi su aktivni tužioci.

Naredna sednica VST-a zakazana je za 23. februar, kada će se odlučivati o upućenim tužiocima, od kojih je više od polovine upravo u JTOK-u.

Shodno poslednjim izmenama pravosudnih zakojna, o upućivanju tužilaca sada odlučuje VST umesto vrhovnog javnog tužioca, a od ovog ponedeljka teče rok od 30 dana u kom bi trenutno upućeni tužioci morali da se vrate u svoja matična tužilaštva.

Više od polovine tužilaca u JTOK-u je bilo na mestima na koja su ranije upućeni.

(Beta, 13.02.2026)

Povezane vesti »

Visoki svet tužilaštva bez većine, a rok ističe: Sudbina tužilaca za organizovani kriminal i dalje neizvesna

Visoki svet tužilaštva bez većine, a rok ističe: Sudbina tužilaca za organizovani kriminal i dalje neizvesna

Insajder pre 32 minuta
Visoki savet tužilaštva nije usvojio dnevni red, tužioci za JTOK nisu izabrani

Visoki savet tužilaštva nije usvojio dnevni red, tužioci za JTOK nisu izabrani

Vesti online pre 38 minuta
VST nije izabrao tužioce za organizovani kriminal, nije usvojen dnevni red

VST nije izabrao tužioce za organizovani kriminal, nije usvojen dnevni red

Serbian News Media pre 22 minuta
Propao pokušaj Zagorke Dolovac da progura svoje kandidate u JTOK

Propao pokušaj Zagorke Dolovac da progura svoje kandidate u JTOK

Politika pre 18 minuta
Visoki savet tužilaštva nije izabrao tužioce za organizovani kriminal, dnevni red nije usvojen

Visoki savet tužilaštva nije izabrao tužioce za organizovani kriminal, dnevni red nije usvojen

Nedeljnik pre 58 minuta
N1: VST nije izabrao tužioce za organizovani kriminal, nije usvojen dnevni red

N1: VST nije izabrao tužioce za organizovani kriminal, nije usvojen dnevni red

Danas pre 1 sat
VST nije izabrao tužioce za organizovani kriminal: Dnevni red nije usvojen, sledeća sednica 23. februara

VST nije izabrao tužioce za organizovani kriminal: Dnevni red nije usvojen, sledeća sednica 23. februara

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Da li je potrebno ponovo da izađemo pred vrata RTS-a?: Studenti o imenovanju Manje Grčić

Da li je potrebno ponovo da izađemo pred vrata RTS-a?: Studenti o imenovanju Manje Grčić

Danas pre 13 minuta
„Nismo došli da osuđujemo ovo je skup podrške“: Čačani traže odgovornost za smrt devojčice Eme

„Nismo došli da osuđujemo ovo je skup podrške“: Čačani traže odgovornost za smrt devojčice Eme

Danas pre 23 minuta
Dan uživo: Na putu ka Valjevu

Dan uživo: Na putu ka Valjevu

N1 Info pre 2 minuta
Visoki svet tužilaštva bez većine, a rok ističe: Sudbina tužilaca za organizovani kriminal i dalje neizvesna

Visoki svet tužilaštva bez većine, a rok ističe: Sudbina tužilaca za organizovani kriminal i dalje neizvesna

Insajder pre 32 minuta
Studenti o imenovanju Manje Grčić: Da li je potrebno ponovo da izađemo pred vrata RTS-a?

Studenti o imenovanju Manje Grčić: Da li je potrebno ponovo da izađemo pred vrata RTS-a?

N1 Info pre 12 minuta