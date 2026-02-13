Vučić: Savez Zagreba, Prištine i Tirane najveća pretnja Srbiji, brine me ćutanje zapadnih zvaničnika

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Minhenu da je "vojni savez" Hrvatske, Albanije i Kosova apsolutno najveća pretnja Srbiji i da ga "veoma brine" ćutanje zvaničnika zapadnih zemalja kada im postavi pitanje o toj temi.

Pred kraj prvog dana Minhenske bezbednosne konferencije, Vučić je novinarima beogradskih medija rekao da je Srbija "itekako ugrožena formiranjem vojnog saveza Zagreba, Prištine i Tirane" i dodao da će se "ozbiljno pozabaviti svim tim".

"Zapadne zemlje odlično razumeju, ali ćute jer je neko morao da da zeleno svetlo za formiranje tog saveza. A ne bih da vam govorim ko, jer čuvam Srbiju i neću da napravim loše odnose sa velikom, važnom silom", kazao je Vučić.

Vučić je rekao i da će uskoro prisustvovati kolegijumima Generalštaba i ministarstva odbrane, da će posetiti sve fabrike namenske industrije u zemlji, i da će država uložiti u njih "ogroman novac".

"Usmerićemo veliki deo naše proizvodnje u Vojsku Srbije, onoliko koliko nismo nikad, i do 30-40 odsto proizvodnje", naveo je Vučić.

Dodao je da se svi njegovi sagovornici "prave blesavi" i "pričaju mu bajke o vojno-tehničkoj saradnji" kada im postavi pitanje o "vojnom savezu Zagreba, Prištine i Tirane".

Vučić je rekao i da se, na osnovu svega što je video danas u Minhenu, plaši da kraja rata u Ukrajini neće skoro biti, i dodao da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski "najveća zvezda" na skupu.

"Ključni problemi su naravno u teritorijama. Zelenski neće papir po kojem bi nešto trebalo da pripadne Rusima, a Rusi pre svega hoće papir prema kojem je to njihovo. I to zahteva i naše odgovore, moramo da ulažemo još više u našu odbranu", kazao je Vučić.

Naveo je da u Minhenu svi pričaju samo o ratu, oružju i vojnoj moći, čak i o nuklearnoj bezbednosti Evrope, i da nikada ranije na toj konferenciji nije video ni deseti deo ljudi u uniformama u poređenju sa današnjim.

"Mi ćemo sebe da čuvamo i, ako bog da, nećemo ulaziti u sukobe ni sa Nemcima, ni sa Amerikancima, ni sa Rusima. Kinezi su nam prijatelji. Mi ćemo da čuvamo našu zemlju i mir", dodao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao i da je danas imao odvojene sastanke sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, šefom kineske diplomatije Vang Jijem, predsednikom globalnih poslova kompanije Goldman Saks Džaredom Koenom.

"Sad idem na večeru koju organizuju (predsednik Svetskog ekonomskog foruma) Borge Brende i Džared Koen. U 22 sata večeras treba da se vidim sa (srpskom članicom Predsedništva BiH) Željkom Cvijanović, valjda u nekoj kafani, da popričamo nešto", naveo je Vučić.

Za razgovor sa Koštom Vučić je rekao da je bio "dobar i korektan, ali ne i jednostavan".

On je kazao da je Evropska unija (EU) zadovoljna kretanjima u srpskoj energetici i usvajanjem Zakona o biračkom spisku, a da nije zadovoljna izmenama pravosudnih zakona.

"Nisam siguran da svi tačno znaju o čemu se radi, sasvim je izvesno da znaju u Evropskoj komisiji, ali svi znaju da su nezadovoljni. Ja sam rekao da ćemo se ponašati u skladu sa stavovima Venecijanske komisije ako bude dala negativne komentare, ali i da smo suverena i nezavisna zemlja koja sama donosi svoje zakone", naveo je.

Dodao je da je Košti rekao da će "raditi sve što može da Srbija napreduje na evropskom putu, ne ugrožavajući svoje nacionalne interese".

"Uvek je dobro kad imate prijatelja na čelu Evropskog saveta, od kog možete da dobijete i savete i prijateljsku kritiku, a i da imate pravo da odgovorite, da se čuje vaše mišljenje. Postavio sam pitanje i na tom sastanku o vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine, i dalje čekam odgovor od bilo koga, da mi neko kaže jednu reč, čemu taj savez služi. Možda ću jednom i da dobijem taj odgovor, pre nego što krenu u akciju", kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je sa Vang Jijem dogovorio dalje unapređenje saradnje Srbije i Kine u svim oblastima.

"Za nas je bitno da guramo tehnološki napredak i da vidimo šta možemo da uradimo po pitanju proizvodnje robota i da naučimo mnogo toga iz oblasti veštačke inteligencije. Pomeramo na najviši nivo našu saradnju i sa velikim očekivanjima se radujem poseti Pekingu u prvoj polovini godine", kazao je Vučić.

Povodom današnjih optužbi bošnjačkog člana Predsedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića da vlast Republike Srpske ponovo pokušava da destabilizuje tu zemlju i da napadne Dejtonski sporazum, Vučić je rekao da "nije čuo" za tu izjavu i dodao da nije u pitanju "ništa novo" jer on to "stalno govori".

(Beta, 13.02.2026)