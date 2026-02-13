"Bez trojanskog konja u EU" Kos: Novi ugovori o pristupanju da sadrže zaštitne mehanizme protiv nazadovanja

Evropska unija planira uvođenje novih mehanizama za osiguravanje poštovanja pravila od strane novih članica Sledeći ugovori o pristupanju mogli bi da sadrže zaštitne mehanizme protiv nazadovanja u sprovedenim reformama Komesarka EU za proširenje Marta Kos izjavila je danas da borba protiv korupcije i izgradnja demokratskih institucija ostaju temelj proširenja EU i dodala da zagovara da sledeći ugovori o pristupanju sadrže snažnije zaštitne mehanizme protiv