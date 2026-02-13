Čestitali i Tramp i Putin: Vučić primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti

Blic pre 33 minuta
Čestitali i Tramp i Putin: Vučić primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti
Čestitke su stigle od svetskih zvaničnika iz preko dvadeset zemalja Između ostalih, uputili su ih i predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i danas je primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti Republike Srbije, između ostalih i predsednika SAD Donalda Trampa, kao i predsednika Rusije Vladimira Putina. U čestitki Donalda Trampa ističe se da su SAD posvećene daljem jačanju čvrstog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Putin i Tramp čestitali Vučiću Dan državnosti

Putin i Tramp čestitali Vučiću Dan državnosti

Danas pre 3 minuta
Dan državnosti Srbije čestitali i Putin i Tramp

Dan državnosti Srbije čestitali i Putin i Tramp

N1 Info pre 53 minuta
Vučić primio čestitke od Putina i Trampa povodom Dana državnosti

Vučić primio čestitke od Putina i Trampa povodom Dana državnosti

RTV pre 43 minuta
Tramp čestitao Vučiću Dan državnosti: Posvećeni jačanju čvrstog prijateljstva sa Srbijom

Tramp čestitao Vučiću Dan državnosti: Posvećeni jačanju čvrstog prijateljstva sa Srbijom

Euronews pre 33 minuta
Šta piše u Trampovoj čestitki Vučiću za Dan državnosti

Šta piše u Trampovoj čestitki Vučiću za Dan državnosti

Sputnik pre 47 minuta
Putin čestitao Dan državnosti: "Želim vam sreću i prosperitet"

Putin čestitao Dan državnosti: "Želim vam sreću i prosperitet"

Radio 021 pre 38 minuta
Tramp čestitao Vučiću Dan državnosti: Evo šta je naveo u čestitki

Tramp čestitao Vučiću Dan državnosti: Evo šta je naveo u čestitki

Mondo pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVladimir PutinRusijaDonald TrampAzerbejdžan

Politika, najnovije vesti »

DS o pretnjama novosadskim studentima: Nalogodavac je Vučić lično, zastrašivanje zvanična metoda vlasti

DS o pretnjama novosadskim studentima: Nalogodavac je Vučić lično, zastrašivanje zvanična metoda vlasti

N1 Info pre 3 minuta
Putin i Tramp čestitali Vučiću Dan državnosti

Putin i Tramp čestitali Vučiću Dan državnosti

Danas pre 3 minuta
Marinika Tepić pročitala „otpužnicu“ protiv Miloša Vučevića

Marinika Tepić pročitala „otpužnicu“ protiv Miloša Vučevića

Danas pre 3 minuta
Dan državnosti Srbije čestitali i Putin i Tramp

Dan državnosti Srbije čestitali i Putin i Tramp

N1 Info pre 53 minuta
Da li Evropu nakon Rubiovog govora u Minhenu čeka "zemljotres" kao posle Putinovog obraćanja iz 2007. godine?

Da li Evropu nakon Rubiovog govora u Minhenu čeka "zemljotres" kao posle Putinovog obraćanja iz 2007. godine?

Insajder pre 27 minuta