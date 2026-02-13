Čestitali i Tramp i Putin: Vučić primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti

Čestitke su stigle od svetskih zvaničnika iz preko dvadeset zemalja Između ostalih, uputili su ih i predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i danas je primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti Republike Srbije, između ostalih i predsednika SAD Donalda Trampa, kao i predsednika Rusije Vladimira Putina. U čestitki Donalda Trampa ističe se da su SAD posvećene daljem jačanju čvrstog