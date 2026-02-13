(Foto) Ovo je Srbin (34) koji je poginuo u Americi. Imao dva mala sina, prijatelji skupljaju novac za transport njegovog tela u Leskovac: "Bio im je ceo svet!"

Blic pre 2 sata
(Foto) Ovo je Srbin (34) koji je poginuo u Americi. Imao dva mala sina, prijatelji skupljaju novac za transport njegovog tela…
Živeo je u Americi skoro deceniju, prethodno je u Srbiji završio Fakultet za fizičku kulturu Aleksandar je bio suprug i otac dva sina, cenjen zbog svoje posvećenosti porodici i spremnosti da pomogne drugima Aleksandar Conić (34) iz Leskovca tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na auto-putu I-75 u Džordžiji. Aleksandar je u trenutku nesreće vozio kamion. Sajt za skupljanje donacija "gofundme" trenutno skuplja novac kako bi se
Leskovac

