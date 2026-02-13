Ovo je 5 stvari koje morate da znate ako danas putujete svojim automobilom za predstojeće neradne dane.

Blic pre 31 minuta
Cene goriva ostaju stabilne i iznose 196 dinara za dizel i 177 dinara za benzin Za međunarodna putovanja potrebno je osigurati odgovarajuće dokumente, poput zelenog kartona i vinjeta Koferi su spakovani, posle prve smene - pravac na put.

Mnogi građani Srbije su spremni da predstojeće neradne dane povodom obeležavanja Dana državnosti provedu na nekim prijatnijim mestima. Pre polaska, valjalo bi da znaju sledećih 5 stvari od kojih im u velikoj meri zavisi putovanje. Podsetimo, Dan državnosti Srbije se se praznuje 15. i 16. februara. Ove godine, 15. februar, odnosno Sretenje, pada u nedelju, dok su ponedeljak 16. i utorak 17. februar neradni dani. To znači da će mnogi zaposleni, uz spajanje vikenda,
