Ovo je student iz Brčkog koji je poginuo u stravičnoj nesreći: Bio na stanici kada je tramvaj u punoj brzini izleteo iz šina i zakucao se u ljude

Nadležne službe uklonile su tramvaj sa mesta nesreće nakon izvedenog uviđaja Pored nastradalog Morankića, povređene su četiri osobe Mladić iz Brčkog Erdoan Morankić (23), koji je studirao u Sarajevu, danas je tragično poginuo u tramvajskoj nesreći u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

On je bio student Akademije likovnih umetnosti u Sarajevu, a prema informacijama do kojih su došli tamošnji mediji on je boravio u Studentskom domu Nedžarići. U trenutku nesreće Morankić se nalazio na tramvajskoj stanici, kada je tramvaj iz pravca Železničke stanice naglo izletio iz šina iznenada iskočio iz šina i udario u stanicu punu putnika. Morankić je preminuo na mestu nesreće, dok su pored njega povređene još četiri osobe. Jedna od njih je 17-godišnja devojka