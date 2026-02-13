Ovo je student iz Brčkog koji je poginuo u stravičnoj nesreći: Bio na stanici kada je tramvaj u punoj brzini izleteo iz šina i zakucao se u ljude
Blic pre 23 minuta
Nadležne službe uklonile su tramvaj sa mesta nesreće nakon izvedenog uviđaja Pored nastradalog Morankića, povređene su četiri osobe Mladić iz Brčkog Erdoan Morankić (23), koji je studirao u Sarajevu, danas je tragično poginuo u tramvajskoj nesreći u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
On je bio student Akademije likovnih umetnosti u Sarajevu, a prema informacijama do kojih su došli tamošnji mediji on je boravio u Studentskom domu Nedžarići. U trenutku nesreće Morankić se nalazio na tramvajskoj stanici, kada je tramvaj iz pravca Železničke stanice naglo izletio iz šina iznenada iskočio iz šina i udario u stanicu punu putnika. Morankić je preminuo na mestu nesreće, dok su pored njega povređene još četiri osobe. Jedna od njih je 17-godišnja devojka