Rast građevinske aktivnosti: Decembar u Srbiji doneo 2.948 građevinskih dozvola, dominiraju ovi stanovi

Blic pre 2 sata
Rast građevinske aktivnosti: Decembar u Srbiji doneo 2.948 građevinskih dozvola, dominiraju ovi stanovi

Od ukupnog broja dozvola, 83,4 odsto odnosi se na zgrade Vrednost novogradnje u decembru čini 90,4 odsto ukupne vrednosti predviđenih radova U Srbiji je u decembru prošle godine izdato 2.948 građevinskih dozvola, što je za 10,8 odsto više nego u istom mesecu 2024. godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola, 83,4 odsto se odnosi na zgrade, a 16,6 odsto na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 83,7 odsto dozvola je izdato za stambene, a 16,3 odsto za nestambene zgrade. Prema dozvolama izdatim u decembru 2025. godine u Srbiji je prijavljena izgradnja 5.705 stanova, prosečne površine od 71,2 kvadratna metra. Predviđena vrednost radova novogradnje u decembru 2025. iznosi 90,4 odsto od ukupno predviđene vrednosti
