(Video) "Selim se iz zemlje, brat mi pomaže" Sita Ahmić neće da vodi Noru kod Asmina: "Monstruma ona ne zanima"

Blic pre 5 sati
Sita je komentarisala i Lukino ponašanje otkako je Aneli ušla u Elitu Govorila je o porodičnim odnosima i sinu Neriu Situacija između ljubavnog trougla u kom su Aneli Ahmić i njeni bivši momci Asmin Durdžić i Luka Vujović ne jenjava, te je Aneli u svakodnevnim verbalnim sukobima sa bivšim momcima koji su trenutno dobri prijatelji.

Sita Ahmić, sestra Aneli Ahmić u razgovoru za “Blic“ otkriva da su stvari koje je Luka izgovorio, a tiču se Aneline ćerke Nore apsolutna laž. - Sve je identično kao i na početku jer Aneli je celu sezonu u izolaciji i to pokazuje njen status u kući koliko je mrze. Luka je lagao da mi nismo dali Noru, već je on bio taj koji je inicirao da se Nora ne da Asminu i sve sam to okačila na Anelin zahtev, jer je on prešao granicu i vidi se u porukama da je on taj koji je to
Telegraf pre 44 minuta
Svet & Skandal pre 9 minuta
Telegraf pre 39 minuta
Telegraf pre 44 minuta
Telegraf pre 49 minuta
Blic pre 1 sat