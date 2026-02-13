Crna Gora: Uhapšen Veselin Barović zbog utaje poreza

Biznismen Veselin Vesko Barović(73) uhapšen je sinoć, sat pre ponoći, zbog sumnje da je počinio krivično delo utaja poreza ali i neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija, prenose Vijesti.me.

Uprava policije (UP) saopštila je da se Barović sumnjiči da je utajio porez u iznosu od skoro 332.000 evra, a da su od njega, tokom izvršenih pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada, oduzeta dva pištolja, municija i okvir sa municijom za automatsko oružje u ilegalnom posedu. Službenici Sektora za borbu protiv kriminala će u ovom predmetu, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, u daljoj fazi izviđaja nastaviti sa radnjama finansijske istrage u odnosu na