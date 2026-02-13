Lončar: Obustavljene sve hladne operacije u Čačku, istraga će utvrditi odgovornost

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Lončar: Obustavljene sve hladne operacije u Čačku, istraga će utvrditi odgovornost

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je večeras za Radio-televiziju Srbije da su čačanskoj bolnici obustavljene sve „hladne operacije“, uvedene su privremene mere i upućeni su timovi iz kliničkih centara Kragujevca i Beograda, koji će raditi operacije koje se ne mogu odložiti i nadziraće sistem.

Lončar je, povodom dva smrtna slučaja posle operacija krajnika u toj bolnici, rekao da će inspekcije sve utvrditi, a uključilo se i tužilaštvo. Ne želim unapred da prejudiciram ko je odgovoran. Šta utvrdi istraga, ako utvrdi ko je odgovaran, biće sankcionisan i građani ne treba da imaju dilemu, rekao je Lončar i pozvao sve na strpljenje kako bi se utvrdile činjenice i da se sada ne pogreši ako se bude radilo brže. Čekaju se rezultati obdukcije, da ukrstimo
