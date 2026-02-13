Ministar Stanković tvrdi da je doživeo političko nasilje u Novom Sadu

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Ministar Stanković tvrdi da je doživeo političko nasilje u Novom Sadu

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je doživeo „političko nasilje“ tokom današnjeg obavljanja redovnog posla u Novom Sadu, gde je prisustvovao stručnom skupu i predstavljanju priručnika za nastavnike.

Stanković je osudio ponašanje okupljenih ispred novosadskog Studentskog kulturnog centra, tvrdeći da su želeli da izazovu incident. Mediji navode da su Stankovića ispred Studentskog kulturnog centra zvižducima dočekali studenti i profesori. Stanković je izrazio zabrinutost zbog politizacije događaja kojem je prisustvovao. Nasam ministar koji ulazi u sukobe, već hoću da rešavam probleme, poručio je Stanković. On je, povodom objavljivanja „Priručnika za realizaciju
