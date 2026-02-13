Novi Pazar: Još petorica optužena zbog sumnje da su ispred DUNP napali policajce

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru podiglo je optužnicu protiv još pet osoba zbog „opravdane sumnje“ da su 29. jula prošle godine, ispred Državnog univerziteta, napali policajce, saznaje danas radio Sto plus.

Ukoliko budu proglašeni krivim preti im kazna od tri do 10 godina zatvora. Oni se terete da su 29. jula, ispred Državnog univerziteta, napali policijske službenike, tako što su ih gađali kamenicama, flašama i balonom sa vodom, a jedan i stolicom. Četvorica okrivljenih su se pred tužiocem branili ćutanjem, dok je jedan negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Tužilaštvo je kao dokaze u sudskom postupku predložilo video snimke sa protesta ispred