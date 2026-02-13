„Održite otkazanu tribinu o vladavini prava u opštini Medijana“: GG „Dr Dragan Milić“ predlaže Asocijaciji studenata Pravnog fakulteta u Nišu

Danas pre 3 sata  |  Zorica Miladinovic
„Održite otkazanu tribinu o vladavini prava u opštini Medijana“: GG „Dr Dragan Milić“ predlaže Asocijaciji studenata Pravnog…

Grupa građana „Dr Dragan Milić“ predložila je Asocijaciji studenata Pravnog fakulteta u Nišu da otkazana tribina „Vladavina prava u Srbiji- mogućnost ili zabluda“, na kojoj je trebalo da govore javna tužiteljka Bojana Savović i advokati Rodoljub Šabić i Zdenko Tomanović, bude održana u prostorijama niške opštine Medijana.

Medijana je, inače, jedina „opoziciona“ opština u Srbiji, a ključnu ulogu u njenom rukovođenju ima ova grupa građana. „Grupa građana “Dr Dragan Milić” i Pokret za decentralizaciju Srbije (PODES) predlažu organizatoru da održi ovu tribinu u sali Skupštine opštine Medijana u terminu koji odgovara gostima. Medijana je bila i ostala ostrvo i svetionik slobode u Srbiji gde je svako dobrodošao. Ako ne umemo ili ne želimo da čujemo jedni druge onda svi zajedno i nemamo
