Skupština Kosova usvojila rezoluciju o podršci bivšim liderima OVK

kupština Kosova je večeras usvojila rezoluciju kojom je zatražila od Specijalizovanih veća i Kancelarije Specijalizovanog tužioca u Hagu „da sprovedu pravično suđenje bivšim rukovodiocima „Oslobodilačke vojske Kosova“ (OVK).

Rezolucije je usvojena sa 90 glasova a poslanici Demokratskog saveza Kosova (DSK) nisu učestvovali u glasanju, jer njihov zahtev da se u sadržaj doda još jedna tačka nije prihvaćen. Prilikom predstavljanja sadržaja, poslanik Demokratske partije Kosova (DPK), Perparim Gruda, rekao je da je rezoluciju izradila grupa nezavisnih eksperata. U rezoluciji se od Specijalizovanih veća i Kancelarije Specijalizovanog tužioca zahteva da, u vršenju funkcija, obezbede striktno