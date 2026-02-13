Studenti dobili preteće pozive zbog najave organizovanja protestnog skupa protiv Vučića

Danas pre 9 sati  |  Beta
Studenti više fakulteta Univerziteta u Novom Sadu objavili su večeras da su u toku dana dobili preteće pozive sa nekoliko telefonskih brojeva, u kojima im je sugerisano da ne organizuju protest 16. februara protiv Aleksandra Vučića.

Za 16. februar je najavljen Vučićev dolazak na proslavu 200 godina „Matice srpske“, koja će se održati u Srpskom narodnom pozorištu (SNP), u centru Novog Sada. Zborovi Novog Sada pozvali su juče na protestno okupljanje ispred zgrade SNP-a protiv dolaska Aleksandra Vučića. U objavi pod naslovom „Studenti nisu kukAVice“ studenti su objavili nekoliko svedočenja svojih kolega, nakon telefonskih poziva koji su im upućeni od strane nepoznatih osoba. Objavljena su i tri
