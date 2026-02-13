Studenti dočekani u Ubu uz baklje: „Ljudi koji organizuju kontraskup da se ugledaju na nas“

Danas pre 2 sata  |  N1
Studenti dočekani u Ubu uz baklje: „Ljudi koji organizuju kontraskup da se ugledaju na nas“

Studenti iz Obrenovca koji pešače ka Valjevu na protest 14. februara kad se navršava tačno šest meseci od nezapamćene policijske brutalnosti u ovom gradu treba stigli su večeras u Ubu gde će prenoćiti.

Doček studenata pomeren je iz centra grada, jer se na tom mestu, održava SNS skup. Na ulicama je veliki broj policije koja je došla i iz drugih gradova. Uprkos svemu, priređen im je doček uz baklje. Velika kolona studenata pešaka ušetala je večeras u Ub. Dočekani su uz baklje i aplauze. Doček je najpre planiran u 18 časova, ali je u međuvremenu pomeren. Pomena je i lokacija dočeka, jer su u centru grada, gde je prvobitno bio planiran, pristalice SNS-a došle na
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Doček studenata i skup SNS: „Ub napunili batinašima i policijom iz različitih mesta“

Doček studenata i skup SNS: „Ub napunili batinašima i policijom iz različitih mesta“

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SNSValjevoObrenovac

Društvo, najnovije vesti »

Inženjer sa krivičnom prijavom angažovan da nadzire radove

Inženjer sa krivičnom prijavom angažovan da nadzire radove

Radar pre 13 minuta
Otvoren Balkan, otvoreni i putevi droge

Otvoren Balkan, otvoreni i putevi droge

Radar pre 13 minuta
"Ovo su Rumenka, Tomka, Milka i Ruška" Tijana ima devet godina, četiri krave i priču zbog koje Srbija plače (video)

"Ovo su Rumenka, Tomka, Milka i Ruška" Tijana ima devet godina, četiri krave i priču zbog koje Srbija plače (video)

Blic pre 8 minuta
„Devojčicu operisao lekar koji je meni govorio da sam ubica i da su mi ruke krvave“: Vučić o smrti u čačanskoj bolnici

„Devojčicu operisao lekar koji je meni govorio da sam ubica i da su mi ruke krvave“: Vučić o smrti u čačanskoj bolnici

Danas pre 18 minuta
Električna vozila dobijaju posebnu oznaku? Predložene zelene tablice u Srbiji: uskoro stižu i nove subvencije

Električna vozila dobijaju posebnu oznaku? Predložene zelene tablice u Srbiji: uskoro stižu i nove subvencije

Blic pre 53 minuta