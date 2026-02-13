Studenti dočekani u Ubu uz baklje: „Ljudi koji organizuju kontraskup da se ugledaju na nas“

Studenti iz Obrenovca koji pešače ka Valjevu na protest 14. februara kad se navršava tačno šest meseci od nezapamćene policijske brutalnosti u ovom gradu treba stigli su večeras u Ubu gde će prenoćiti.

Doček studenata pomeren je iz centra grada, jer se na tom mestu, održava SNS skup. Na ulicama je veliki broj policije koja je došla i iz drugih gradova. Uprkos svemu, priređen im je doček uz baklje. Velika kolona studenata pešaka ušetala je večeras u Ub. Dočekani su uz baklje i aplauze. Doček je najpre planiran u 18 časova, ali je u međuvremenu pomeren. Pomena je i lokacija dočeka, jer su u centru grada, gde je prvobitno bio planiran, pristalice SNS-a došle na