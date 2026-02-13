Dežurstva za praznike u Novom Sadu: Ovako će raditi službe, gradski prevoz i pijace tokom obeležavanja Dana državnosti

Povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, 15, 16. i 17. februara, doći će do izmenjenog radnog vremena više službi i objekata u Novom Sadu.

Dom zdravlja „Novi Sad”: Sve službe Doma zdravlja „Novi Sad“ radiće po prazničnom rasporedu. Dežurni lekari nastaviće svoja dežurstva po rasporedu koji važi za dane vikenda, pa će u slučaju hitnih stanja 14, 15, 16. i 17. februara odrasli sugrađani pomoć potražiti u ambulanti Jovan Jovanović Zmaj, u periodu od 7 do 20 časova, dok će u istom periodu pedijatri dežurati u ambulanti Rumenačka. Ambulante u prigradskim naseljima Petrovaradin, Kać, Kovilj, Futog i Kisač,