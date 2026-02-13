Veber uputio poziv na formiranje vojske Evropske unije

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Veber uputio poziv na formiranje vojske Evropske unije

Lider Evropske narodne partije (EPP) Manfred Veber, pozvao je danas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji na formiranje vojske Evropske unije.

Govoreći tokom panela o populizmu zajedno sa predsednikom Češke Petrom Pavelom i američkom kongresmenkom Aleksandrijom Okasio-Kortes, Veber je rekao da bi vojska EU učinila odbrambene troškove bloka evropskog efikasnijim, iako je dodao da zna da je to dug projekat, prenosi briselski portal Politiko. "Moramo da budemo ambiciozni", istakao je Veber. Veber je u poslednjih nekoliko nedelja izneo niz zapaženih predloga kako bi EU imala veću moć na međunarodnoj sceni,
Ključne reči

Evropska UnijaBriselEUČeškaNarodna partijaBezbednost

