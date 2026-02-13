Poznat raspored: Srbija otvara novu sezonu Lige nacija protiv Grčke!

Evo šta čeka naš nacionalni tim Reprezentacija Srbije u Ligi nacija 2026/27 prvi meč igra protiv Grčke 24. septembra, dok će poslednju utakmicu u grupi odigrati protiv istog rivala 16. novembra. „Orlovi“ novi ciklus započinju domaćim duelom sa selekcijom Grčke, a već 27. septembra sledi meč protiv Holandije pred domaćom publikom.

U nastavku septembarsko-oktobarskog prozora Srbiju očekuju dva uzastopna gostovanja, pošto će 1. oktobra igrati protiv Nemačke, a tri dana kasnije protiv Holandije. 📅🇷🇸 | Распоред утакмица репрезентације Србије у 🅰️ дивизији Лиге нација. 👊🏻🦅 #UNL #NationsLeague pic.twitter.com/gJ03ZMWtPc — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) February 13, 2026 Novembarski termin rezervisan je za završnicu grupne faze. Srbija će 13. novembra ugostiti reprezentaciju