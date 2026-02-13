Dejan Vuk Stanković o otkazu Jeleni Kleut: Ministarstvo nema veze sa time, Univerzitet definiše kriterijum za izbor

Insajder pre 2 sata
Dejan Vuk Stanković o otkazu Jeleni Kleut: Ministarstvo nema veze sa time, Univerzitet definiše kriterijum za izbor

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković danas je, povodom otkaza koji je uručen profesorki Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jeleni Kleut, izjavio da autonomija univerziteta podrazumeva i to da univerzitet definiše kriterijume za izbor nastavnika.

"Ministarstvo nema nikakve veze sa time. Autonomija univerziteta podrazumeva da univerzitet definiše kriterijume za izbor nastavnika. To je sve što imam da vam kažem", rekao je Stanković, koji je zajedno sa poverenikom za zaštitu ravnopravnosti Milanom Antonijevićem u Studentskom kulturnom centru (SKC) u Novom Sadu razgovarao o novom priručniku za borbu protiv diskriminacije. Stankovića i Antonijevića su ispred SKC dočekali studenti i profesori. Antonijević je
Prosveta Ministar prosvete Novi Sad SKC Izbori Dejan Vuk Stanković

