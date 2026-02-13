Vreme danas oblačno i sa slabom kišom, za vikend zahlađenje i sneg u nižim predelima

Vreme će danas u Srbiji pre podne biti umereno i potpuno oblačno, u severnim, zapadnim i centralnim predelima ponegde sa slabom kišom, sredinom dana na severozapadu, a posle podne prestanak padavina u svim predelima, objavio je Republički hidrometerološki zavod.

Duvaće vetar slab i umeren, sredinom dana i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura biće od od devet do 13 stepeni, u Timočkoj Krajini oko sedam stepeni. U subotu ponovo uspostavljanje i pojačanje jugoistočnog vetra. Pre podne pretežno sunčano, posle podne novo naoblačenje, uveče i tokom noći sa kišom, a na planinama sa snegom. U nedelju oblačno sa kišom uz umeren i jak severozapadni vetar. U drugom delu dana sa daljim padom temperature kiša će preći u sneg