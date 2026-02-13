Vučić iz Minhena: Srbija i te kako ugrožena formiranjem vojnog saveza Prištine, Zagreba i Tirane

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za srpske medije iz Minhena da je slušao nemačkog kancelara i da se moglo čuti mnogo novina. Sumirao je dan i razgovore u Minhenu i najavio večeras sastanak sa Željkom Cvijanović. Rekao je da u Minhenu čeka odgovor na pitanje o vojnom savezu Prištine, Tirane i Zagreba i najavio posetu zvaničnom Pekingu.

Radićemo sve što možemo da Srbija napreduje na evropskom putu, ali da ne ugrožavamo vitalne interese, istakao je Vučić, preneo je RTS. On je novinarima u Minhenu rekao da je slušao nemačkog klancelara Merca, koji je govorio o mnogo novina o tome šta se u svetu zbiva. Naveo je da je imao sastanke sa ministrom iz Kine, Vang Jiem kao i Antonijom Kostom i da ga očekuje večera gde će biti uticajni ljudi. "Naporan je bio dan, u razgovorima sa kineskim ministrom naveo sam