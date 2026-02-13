"Evropa se menja pred našim očima" Stručnjaci o bezbednosnoj konferenciji u Minhenu: "Potvrda da se nalazimo u fazi duboke transformacije globalnog poretka"

Minhenska bezbednosna konferencija, 62. po redu zvanično je otvorena, a predsedavajući Volfgang Išinger postavio je ključna pitanja, koja sama po sebi, iako za sad ostaju bez konkretnih i brzih rešenja, daju naznake koje su goruće, neuralgične tačke.

Među 60 šefova država i vlada i više od 1.000 učesnika, svoje mesto ima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je na otvaranju imao poziciju u prvom redu. Predviđeno je da se sastane sa brojnim visokim zvaničnicima, dosad je već imao susrete sa predsednikom Evropskog Saveta Antoniom Koštom i kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jiem. Svet je u razbijačkoj politici u kom se svetski poredak razara - u kom smeru će teći razgovori u Minhenu, za Kurir televiziju,