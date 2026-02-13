U Srbiji u 2025. zabeležen porast prodaje novih vozila: Posebno značajan deo prodaje činili ovi modeli - „Elektrifikacija ostaje tema broj jedan“

Kurir pre 5 sati  |  Beta
U Srbiji je u 2025. godini zabeležen rast prodaje novih vozila za 13,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, što je najbolji rezultat u poslednjih pet godina, rekao je juče generalni sekretar Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Boris Ćorović. "Rast je kontinuiran iz godine u godinu, a posebno su značajan deo prodaje činili hibridni modeli, dok potpuno električna vozila beleže manji, ali stabilan pomak", rekao je Ćorović na godišnjoj konferenciji te
Danas pre 6 sati
Bloomberg Adria pre 19 minuta
Mondo pre 19 minuta
RTV pre 4 sati
Danas pre 6 sati
Kurir pre 5 sati