U Srbiji u 2025. zabeležen porast prodaje novih vozila: Posebno značajan deo prodaje činili ovi modeli - „Elektrifikacija ostaje tema broj jedan“

U Srbiji je u 2025. godini zabeležen rast prodaje novih vozila za 13,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, što je najbolji rezultat u poslednjih pet godina, rekao je juče generalni sekretar Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Boris Ćorović. "Rast je kontinuiran iz godine u godinu, a posebno su značajan deo prodaje činili hibridni modeli, dok potpuno električna vozila beleže manji, ali stabilan pomak", rekao je Ćorović na godišnjoj konferenciji te