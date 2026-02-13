Veliki protest u Sarajevu: Ljudi besni zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji student! Proglašen dan žalosti, vozač uhapšen! (foto/video)

Brojni građani Sarajeva, među kojima je najviše bilo studenata i srednjoškolaca, danas su održali dvočasovni protest izpred Zemaljskog muzeja, gde se desila tramvajska nesreća, u kojoj je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog Erdoan Morankić, a četiri osobe povređene od kojih jedna teže.

Prema pisanju sarajevskih medija 17-godišnjoj Eli Jovanović je amputirana noga i ona se još nalazi u životnoj opasnosti. Okupljeni građani su na kraju skupa upitali - "Dokle će nam sistem ubijati decu". Nosili su razne tranparente, među kojima je na jednom bilo ispisano - "Koliko se savremenih tramvaja može kupiti umesto helikoptera". Kako su preneli sarajevski mediji, građani su istakli da se ne osećaju sigurno, ni kada se voze tramvajima, ni kada izađu na ulicu,