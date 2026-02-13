"Da mi je da vratim vreme": Srceparajuća slika pevača čiji je sin poginuo u Sarajevu, pozirao s bratom blizancem

Mondo pre 3 sata  |  Dragana Tomašević
"Da mi je da vratim vreme": Srceparajuća slika pevača čiji je sin poginuo u Sarajevu, pozirao s bratom blizancem

Tramvaj je iskočio iz šina i usmrtio mladića, i teško povredio još četiri osobe.

Erdoan je inače bio slikar, a tata Arman veoma se ponosio njegovim uspesima, kao i uspesima drugog sina, inače Erdanovog brata blizanca. Pre samo nekoliko meseci, Arman je sa pratiocima na Fejsbuku podelio fotografiju blizanaca kad su bili mali, a emotivnom objavom raznežio i rasplakao mnoge. "Da mi je da vratim vreme, izgnjavim, i vremenu vratim uslugu…", napisao je pevač uz fotografiju blizanaca. Vest o njegovom preranom odlasku potresla je ne samo članove
