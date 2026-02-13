Počinje sretenjski raspust: Evo do kad će đaci biti van školskih klupa, poznat deteljan kalendar

Učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji od sutra do 23. februara biće na raspustu povodom Dana državnosti, Sretenja, koji se ove godine praznuje tri dana, 15, 16 i 17. februara, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Prema školskom kalendaru, koji je objavilo Ministarstvo prosvete, predviđeno je da raspust počne u ponedeljak 16. februara i završi se 20. februara, ali zbog neradnih dana vikendom učenici će odmarati devet dana. Za razliku od svojih vršnjaka iz centralne Srbije, osnovci i srednjoškolci iz AP Vojvodine neće imati raspust, već će se u školske klupe vratiti prvog radnog dana nakon praznika, 18. februara. Učenici u Vojvodini neće ostati uskraćeni za odmor, jer će od