Blokada u Mrčajevcima ušla u treći dan, poljoprivrednici kažu da im se niko od nadležnih nije obratio

ČAČAK – Blokada Ibarske magistrale u Mrčejvcima kod Čačka, koju su proizvođači mleka i drugi poljoprivrednici nezadovoljni stanjem, počeli u sredu i dalje traje.

Sa njima su studenti iz Čačka i Kraljeva. Učesnici blokade propuštaju samo kola Hitne pomoći i bolesne, a danas i sutra će propuštati i ljude koji idu na groblje, povodom Zadušnica. Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je agenciji Beta da im se niko od nadležnih do sada nije obratio i da su čuli da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo saopštenje, što njih, kako je rekao „ne zanima“. On je dodao da blokada protiče mirno,