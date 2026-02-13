Da li je diskriminacija kad jedne profesore izbacuju sa fakulteta, a druge ne? Ministar Dejan Vuk Stanković odgovara "hvala"

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević došli su nenajavljeno u Novi Sad, gde su u Studentskom kulturnom centru razgovarali o novom priručniku za borbu protiv diskriminacije.

Diskriminacija kao tema - ali ipak studenima i profesorima nije bilo dozvoljeno da uđu u salu, dok je ministar kasnije na pitanje novinarke N1 da li je diskriminacija kada jedne profesore izbacuju sa fakulteta, a druge ne, odgovorio sa "hvala". Pred početak tog događaja, koji nije bio najavljen u javnosti, ali se o njemu nezvanično saznalo, nekolicina univerzitetskih profesora i studenta se okupila ispred Studentskog kulturnog centra. Policija im je, ipak, rekla da
