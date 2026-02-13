Dejan Vuk Stanković kaže da je doživeo "političko nasilje": Želeli su da izazovu incident

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je doživeo "političko nasilje" tokom današnjeg obavljanja redovnog posla u Novom Sadu, gde je prisustvovao stručnom skupu i predstavljanju priručnika za nastavnike.

Stanković je osudio ponašanje okupljenih ispred novosadskog Studentskog kulturnog centra, tvrdeći da su želeli da izazovu incident. Stankovića su ispred Studentskog kulturnog centra zvižducima dočekali studenti i profesori. Stanković je izrazio zabrinutost zbog politizacije događaja kojem je prisustvovao. Nasam ministar koji ulazi u sukobe, već hoću da rešavam probleme, poručio je Stanković. On je, povodom objavljivanja "Priručnika za realizaciju nastave na teme