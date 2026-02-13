Dr Vladan Šubarević o operaciji trećeg krajnika: Da li postoje deca koja ne bi smela da se operišu

Doc. dr Vladan Šubarević, specijalista otorinolaringologije sa Instituta za majku i dete u Beogradu govorio je za N1 o operaciji trećeg krajnika - o kakvom operativnom zahvatu je reč, po čemu se razlikuje od operacije krajnika i šta su kontraindikacije za ovaj zahvat.

Ema, četvorogodišnja devojčica iz Čačka, preminula je posle operacije trećeg krajnika u Opštoj bolnici u Čačku. Nakon ovog tragičnog slučaja usledio je još jedan - muškarac star 38 godina, u noći između 11. i 12. februara, preminuo je u postoperativnom toku nakon operacije trećeg krajnika u istoj bolnici. Operacija trećeg krajnika smatra se rutinskom, a to potvrđuje i sagovornik N1 doc. dr Vladan Šubarević, specijalista otorinolaringologije koji je ovu operaciju