Promenili zakon u Brazilu - zbog jednog psa

N1 Info pre 35 minuta  |  Beta
Pas koji je 10 godina živeo na groblju u Sao Paulu, gde počiva njegov vlasnik, inspirisao je novi zakon u Brazilu kojim se dozvoljava sahranjivanje kućnih ljubimaca sa vlasnicima.

Kako prenosi BBC, zakon je nazvan po psu Bobu, uz dodatak Koveiro, što na portugalskom znači "grobar". Zakon nazvan po psu stupio je na snagu 10. februara i priznaje "emocionalnu vezu" kućnih ljubimaca i njihovih ljudskih porodica, saopštila je vlada. Bob je bio na sahrani svog vlasnika i od tada je odbijao da ode sa groblja. I kada su drugi članovi porodice pokušavali da ga odvedu kući, Bob bi se iznova vraćao na groblje, pišu brazilski mediji. Nemajući kud, na
