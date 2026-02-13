Profesor Bešić: Studentski protesti projektovani da održe vatru, vlast izgubila podršku i koheziju

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić ocenjuje da su najavljeni studentski protesti projektovani da održe vatru, odnosno da pokažu da i dalje postoji energija.

Ipak, naglašava da oni ne mogu imati pokretački potencijal kao prethodne godine kada su studentski protesti bili u piku, piše N1. Bešić ističe da je kapacitet studentskog pokreta u simboličnom smislu veliki, ali i da je real-politički kapacitet druga stvar i da studentima nedostaje centralizovana organizacija. „Vi imate sukob gde jedna strana ima veliki simbolički kapacitet za promenu i to je njihov ogroman kapital. Građani su svih ovih meseci pokazali naklonost i