Profesor Bešić: Studentski protesti projektovani da održe vatru, vlast izgubila podršku i koheziju

Nedeljnik pre 48 minuta
Profesor Bešić: Studentski protesti projektovani da održe vatru, vlast izgubila podršku i koheziju

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić ocenjuje da su najavljeni studentski protesti projektovani da održe vatru, odnosno da pokažu da i dalje postoji energija.

Ipak, naglašava da oni ne mogu imati pokretački potencijal kao prethodne godine kada su studentski protesti bili u piku, piše N1. Bešić ističe da je kapacitet studentskog pokreta u simboličnom smislu veliki, ali i da je real-politički kapacitet druga stvar i da studentima nedostaje centralizovana organizacija. „Vi imate sukob gde jedna strana ima veliki simbolički kapacitet za promenu i to je njihov ogroman kapital. Građani su svih ovih meseci pokazali naklonost i
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Bešić: Vlast ima fundamentalni nedostatak - izgubili su podršku i unutrašnju koheziju

Bešić: Vlast ima fundamentalni nedostatak - izgubili su podršku i unutrašnju koheziju

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Najnovije vesti »

Poljoprivrednici najavljuju nove blokade i radikalizaciju: "Predlozi ministarstva su za nas skok u bunar"

Poljoprivrednici najavljuju nove blokade i radikalizaciju: "Predlozi ministarstva su za nas skok u bunar"

N1 Info pre 18 minuta
Počinje Minhenska konferencija – američke demokrate zatražiće evropski otpor Trampu

Počinje Minhenska konferencija – američke demokrate zatražiće evropski otpor Trampu

Insajder pre 8 minuta
Kako će raditi pijace za predstojeće praznike

Kako će raditi pijace za predstojeće praznike

N1 Info pre 13 minuta
U nedelju je Dan državnosti: Kakvo će biti radno vreme pijaca tokom praznika

U nedelju je Dan državnosti: Kakvo će biti radno vreme pijaca tokom praznika

Insajder pre 28 minuta
Dve osobe ubijene a jedna ranjena u pucnjavi u studentskom domu u SAD

Dve osobe ubijene a jedna ranjena u pucnjavi u studentskom domu u SAD

Insajder pre 28 minuta