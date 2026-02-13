VJT u Čačku naložilo obdukciju tela muškarca koji je preminuo nakon operacije krajnika

Nedeljnik pre 30 minuta
VJT u Čačku naložilo obdukciju tela muškarca koji je preminuo nakon operacije krajnika

Više javno tužilaštvo u Čačku (VJT) saopštilo je da je, povodom jučerašnje smrti tridesetosmogodišnjeg muškarca nakon operacije krajnika, naložilo da se obavi obdukcija tela preminulog.

U nastavku VJT navodi da je „Policijskoj upravi u Čačku podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupanja“. Podsetimo, muškarac star 38 godina, u noći između 11. i 12. februara, preminuo je u postoperativnom toku nakon operacije trećeg krajnika u Opštoj bolnici Čačak.
