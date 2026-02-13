Dan žalosti zbog tramvajske nesreće u Sarajevu: Vozač uhapšen, devojka kojoj je amputirana noga i dalje u teškom stanju

U tramvajskoj nesreći u Sarajevu stradao je student (23), dok se lekari i dalje bore za život učenice (17) kojoj je amputirana noga. Vozač tramvaja A. K. (47) uhapšen je nakon nesreće. U subotu je u Kantonu Sarajevo Dan žalosti.

Ministar saobraćaja Kantona Srajevo Adnan Šteta izjavio je da tramvaj koji je izazvao nesreću ima više od 40 godina, odbacujući tvrdnje da je vozilo tehnički neispravno. Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk poručio je da će istraga nadležnih institucija utvrditi uzroke nesreće i da Vlada neće donositi zaključke prije završetka izvještaja vještaka. Sindikat radnika GRAS stao je u odbranu vozača tramvaja, navodeći da iz dugogodišnjeg iskustva "vozač apsolutno nije