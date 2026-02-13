Otvorena Minhenska bezbednosna konferencija: "Svetski poredak kakav poznajemo više ne postoji"

Minhenska bezbednosna konferencija, 62. po redu, otvorena je danas u glavnom gradu nemačke pokrajine Bavarska, a predsedavajući Konferencijom Volfgang Išinger izjavio je da je transatlantskom partnerstvu potrebna jaka Evropa, što će se postići samo ako su evropske nacije ujedinjene.

On je na otvaranju skupa rekao da će neke od tema, o kojima će se raspravljati na konferenciji biti globalni aspekti bezbednosti, o veštačka inteligencija (AI), budućnost AI, sajber prostor, klimatske promenama, energija i lanci snabdevanja, globalno zdravlje, ljudska prava i drugim pitanjima koja, istakao je, dosežu daleko izvan evroatlantskog prostora. Prema njegovim rečima Konferencija se održava u vreme rastuće zabrinutosti zbog globalne nesigurnosti. "Nikada