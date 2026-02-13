RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka za Sretenje i narednu nedelju

Ozon press pre 1 sat
RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka za Sretenje i narednu nedelju

Narednih dana meteorolozi najavljuju vremenske oscilacije, dok se u nedelju na Sretenje i početkom sledeće sedmice očekuje prolazno zahlađenje.

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u utorak se očekuje snežni pokrivač od 10 do 25 centimetara. U Srbiji danas umereno oblačno vreme sa lokalnom pojavom slabe kratkotrajne kišenajviša uglavnom u centralnim i južnim krajevima zemlje U Vojvodini postepeno razvedravanje sa severozapada pokrajine. Duvaće slab i umeren, sredinom dana kratkotrajno i jak severozapadni vetar. Najviša temperatura, kako navodi RHMZ, je do 9 do 13 stepeni, u Timočkoj
