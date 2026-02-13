Evo kako će funkcionisati gradski prevoz u Novom Sadu tokom praznika

JGSP "Novi Sad" organizovaće "pojačani" prevoz u subotu zbog Zadušnica, dok će se od 15. do 17. februara saobraćati po redu vožnje za nedelju.

Zbog verskog praznika Zadušnice biće pojačani polasci na liniji broj 14. Pojačani polasci biće i na liniji za Čenej u 10:30 i 11:45 časova. Autobusi na linijama broj 53 i 55 na polascima iz Novog Sada u 8:40, 9:50, 10:50, 11:55, 13:10 i 15:10 časova saobraćaće do groblja Futog (povratak u 9:30, 10:40, 11:40, 12:45, 14:00 i 16:05 časova). Tokom obeležavanja Dana državnosti, 15, 16. i 17. februara, autobusi će saobraćati po redu vožnje za nedelju, dok autobusi na