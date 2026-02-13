Tužilaštvo naložilo obdukciju tela muškarca preminulog nakon operacije krajnika

Više javno tužilaštvo u Čačku saopštilo je danas da je naložilo obdukciju tela muškarca (38) preminulog nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u tom gradu.

Tužilaštvo je takođe Policijskoj upravi u Čačku podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi utvrđivanja svih okolnosti tog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka. Ministarstvo zdravlja saopštilo je u četvrtak da je muškarac star 38 godina preminuo nakon operacije trećeg krajnika u Opštoj bolnici Čačak, samo nekoliko dana nakon što je posle iste operacije preminula četvorogodišnja devojčica. Kako su tom prilikom istakli iz