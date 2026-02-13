Tužilaštvo naložilo obdukciju tela muškarca preminulog nakon operacije krajnika

Radio 021 pre 2 sata  |  FoNet
Tužilaštvo naložilo obdukciju tela muškarca preminulog nakon operacije krajnika

Više javno tužilaštvo u Čačku saopštilo je danas da je naložilo obdukciju tela muškarca (38) preminulog nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u tom gradu.

Tužilaštvo je takođe Policijskoj upravi u Čačku podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi utvrđivanja svih okolnosti tog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka. Ministarstvo zdravlja saopštilo je u četvrtak da je muškarac star 38 godina preminuo nakon operacije trećeg krajnika u Opštoj bolnici Čačak, samo nekoliko dana nakon što je posle iste operacije preminula četvorogodišnja devojčica. Kako su tom prilikom istakli iz
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

U jeku skandala oglasila se Milica Todorović: Slomljena zbog tragedije, podelila objavu, sve stalo u jednu reč

U jeku skandala oglasila se Milica Todorović: Slomljena zbog tragedije, podelila objavu, sve stalo u jednu reč

Telegraf pre 38 minuta
Tužilaštvo naložilo obdukciju tela preminulog pacijenta u čačanskoj bolnici

Tužilaštvo naložilo obdukciju tela preminulog pacijenta u čačanskoj bolnici

RTS pre 1 sat
Ko je kriv za smrt devojčice: Novi protest u Čačku

Ko je kriv za smrt devojčice: Novi protest u Čačku

Vreme pre 2 sata
Dr Vladan Šubarević o operaciji trećeg krajnika: Da li postoje deca koja ne bi smela da se operišu

Dr Vladan Šubarević o operaciji trećeg krajnika: Da li postoje deca koja ne bi smela da se operišu

N1 Info pre 2 sata
Press: Novinarka o smrti devojčice i muškarca u bolnici u Čačku

Press: Novinarka o smrti devojčice i muškarca u bolnici u Čačku

N1 Info pre 3 sata
Naložena odbukcija tela muškarca koji je preminuo nakon operacije krajnika u Čačku

Naložena odbukcija tela muškarca koji je preminuo nakon operacije krajnika u Čačku

RTV pre 3 sata
VJT u Čačku naložilo obdukciju tela muškarca koji je preminuo nakon operacije krajnika

VJT u Čačku naložilo obdukciju tela muškarca koji je preminuo nakon operacije krajnika

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Da li je potrebno ponovo da izađemo pred vrata RTS-a?: Studenti o imenovanju Manje Grčić

Da li je potrebno ponovo da izađemo pred vrata RTS-a?: Studenti o imenovanju Manje Grčić

Danas pre 14 minuta
„Nismo došli da osuđujemo ovo je skup podrške“: Čačani traže odgovornost za smrt devojčice Eme

„Nismo došli da osuđujemo ovo je skup podrške“: Čačani traže odgovornost za smrt devojčice Eme

Danas pre 24 minuta
Visoki svet tužilaštva bez većine, a rok ističe: Sudbina tužilaca za organizovani kriminal i dalje neizvesna

Visoki svet tužilaštva bez većine, a rok ističe: Sudbina tužilaca za organizovani kriminal i dalje neizvesna

Insajder pre 33 minuta
Krstić o Centru za društvenu stabilnost: Ministar informisanja brani pseudonovinarstvo

Krstić o Centru za društvenu stabilnost: Ministar informisanja brani pseudonovinarstvo

N1 Info pre 23 minuta
Dan uživo: Na putu ka Valjevu

Dan uživo: Na putu ka Valjevu

N1 Info pre 3 minuta