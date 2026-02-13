Otvorena Minhenska bezbednosna konferencija, Išinger: Svetu je potrebna jača Evropa, zato moramo da budemo više ujedinjeni

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Otvorena Minhenska bezbednosna konferencija, Išinger: Svetu je potrebna jača Evropa, zato moramo da budemo više ujedinjeni

MINHEN - Minhenska bezbednosna konferencija, 62. po redu otvorena je danas u glavnom gradu nemačke pokrajine Bavarske, a predsedavajući Konferencijom Volfgang Išinger izjavio je da je transatlantskom partnerstvu potrebna jaka Evropa, što će se postići samo ako su evropske nacije ujedinjene, još više nego u prošlosti.

On je na otvaranju skupa rekao da će neke od tema, o kojima će se raspravljati na konferenciji biti globalni aspekti bezbednosti, veštačka inteligencija (AI), budućnost AI, sajber prostor, klimatske promenama, energija i lanci snabdevanja, globalno zdravlje, ljudska prava i drugim pitanjima koja, istakao je, dosežu daleko izvan evroatlantskog prostora. Prema njegovim rečima Konferencija se održava u vreme rastuće zabrinutosti zbog globalne nesigurnosti. "Nikada pre
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Predsednik Vučić na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji - na marginama bilateralni sastanci

Predsednik Vučić na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji - na marginama bilateralni sastanci

RTS pre 31 minuta
"Očekujem sadržajne razgovore sa najvišim zvaničnicima iz celog sveta" Vučić u Minhenu na bezbednosnoj konferenciji: Prisustvo…

"Očekujem sadržajne razgovore sa najvišim zvaničnicima iz celog sveta" Vučić u Minhenu na bezbednosnoj konferenciji: Prisustvo Srbije na ovakvom skupu je od izuzetnog značaja (foto)

Blic pre 1 sat
Išinger izrešetao pitanjima EU, Trampa i Kinu zbog Rusije i rata u Ukrajini na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji: Šta ćete…

Išinger izrešetao pitanjima EU, Trampa i Kinu zbog Rusije i rata u Ukrajini na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji: Šta ćete da uradite?

Blic pre 2 sata
Dopisnik Newsmax Balkans iz Minhena: Na Bezbednosnoj konferenciji više od 1.000 učesnika, delegaciju SAD predvodi Rubio

Dopisnik Newsmax Balkans iz Minhena: Na Bezbednosnoj konferenciji više od 1.000 učesnika, delegaciju SAD predvodi Rubio

Newsmax Balkans pre 2 sata
Otvorena Minhenska bezbednosna konferencija: "Svetski poredak kakav poznajemo više ne postoji"

Otvorena Minhenska bezbednosna konferencija: "Svetski poredak kakav poznajemo više ne postoji"

NIN pre 2 sata
Išinger na forumu u Minhenu: Svetu je potrebna jača Evropa, zato moramo da budemo više ujedinjeni

Išinger na forumu u Minhenu: Svetu je potrebna jača Evropa, zato moramo da budemo više ujedinjeni

Euronews pre 2 sata
Išinger: Svetu je potrebna jača Evropa, zato moramo da budemo više ujedinjeni

Išinger: Svetu je potrebna jača Evropa, zato moramo da budemo više ujedinjeni

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićUNNATOOEBSUkrajinaSvetska bankaEUKinaPredsednik SrbijeBavarskaMinhenNemačkaDanskaMarko ĐurićEmanuel MakronVladimir Zelenski

Politika, najnovije vesti »

Staša Koprivica: Kako Ibi zavodi građane a oni pristaju na to

Staša Koprivica: Kako Ibi zavodi građane a oni pristaju na to

Vreme pre 6 minuta
Anđelković o govoru Jove Bakića: Režim je unutrašnji okupator

Anđelković o govoru Jove Bakića: Režim je unutrašnji okupator

Danas pre 2 minuta
Kako su povezane olimpijada i politika: Kakve poruke su poslate iz Italije i šta je zapravo na Trampovoj agendi

Kako su povezane olimpijada i politika: Kakve poruke su poslate iz Italije i šta je zapravo na Trampovoj agendi

Euronews pre 7 minuta
Od simbola suživota do pitanja opstanka: 56 godina Univerziteta u Prištini

Od simbola suživota do pitanja opstanka: 56 godina Univerziteta u Prištini

Mašina pre 37 minuta
Kos: EU bi Srbiji mogla da uskrati sredstva iz paketa od 1,6 milijardi evra

Kos: EU bi Srbiji mogla da uskrati sredstva iz paketa od 1,6 milijardi evra

N1 Info pre 1 sat