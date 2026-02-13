Otvorena Minhenska bezbednosna konferencija, Išinger: Svetu je potrebna jača Evropa, zato moramo da budemo više ujedinjeni

MINHEN - Minhenska bezbednosna konferencija, 62. po redu otvorena je danas u glavnom gradu nemačke pokrajine Bavarske, a predsedavajući Konferencijom Volfgang Išinger izjavio je da je transatlantskom partnerstvu potrebna jaka Evropa, što će se postići samo ako su evropske nacije ujedinjene, još više nego u prošlosti.

On je na otvaranju skupa rekao da će neke od tema, o kojima će se raspravljati na konferenciji biti globalni aspekti bezbednosti, veštačka inteligencija (AI), budućnost AI, sajber prostor, klimatske promenama, energija i lanci snabdevanja, globalno zdravlje, ljudska prava i drugim pitanjima koja, istakao je, dosežu daleko izvan evroatlantskog prostora. Prema njegovim rečima Konferencija se održava u vreme rastuće zabrinutosti zbog globalne nesigurnosti. "Nikada pre