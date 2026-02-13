Vučić primio čestitke od Putina i Trampa povodom Dana državnosti

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas čestitku predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Republike Srbije, u mu je rusko lider poželeo zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

"Primite najiskrenije čestitke povodom nacionalnog praznika Republike Srbije - Dana državnosti. Odnosi između naših zemalja temelje se na tradicijama prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti, koje su proverene vremenom. Uveren sam da će bez obzira na nelake međunarodne uslove, rusko-srpsko strateško partnerstvo i obostrano korisna saradnja u različitim sferama nastaviti da progresivno jačaju", poručio je Putin predsedniku Srbije. Prethodno, brojni svetski lideri