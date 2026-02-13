Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje za skoro 70 odsto nego prethodne godine

Šabačke novosti pre 4 sati
Najveći uticaj na rast cena u grupi proizvoda poljoprivrede i ribarstva u prošloj godini imalo je poskupljenje voća od 68,2 odsto i žita od 12,3 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u prošloj godini su u proseku povećane za 10,7 odsto. U decembru 2025. godine cene te robe u odnosu na isti mesec 2024. godine povećane su za četiri odsto. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama žita (7,2 odsto) i stoka i živina (pet odsto). Cene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u decembru 2025. godine, u odnosu na prethodni
