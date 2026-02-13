Deseci miliona putnika u sarajevskim tramvajima iz prošlog stoljeća

Slobodna Evropa pre 2 sata
Deseci miliona putnika u sarajevskim tramvajima iz prošlog stoljeća

Sekunde vožnje od semafora do raskrsnice pretvorile su se u jednu od najozbiljnijih saobraćajnih nesreća u Sarajevu posljednjih godina.

Tramvaj proizveden prije više decenija iskočio je 12. februara iz šina na jednoj od najprometnijih gradskih raskrsnica. Tramvajska nesreća u kojoj je poginuo 23-godišnji student, učenici srednje škole je amputirana noga, uz još troje lakše povrijeđenih, ponovo je otvorila pitanje koliko je siguran javni prijevoz u gradu čiji je vozni park u prosjeku star četiri decenije. Vozač je uhapšen zbog sumnje na "teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa", dok
Otvori na slobodnaevropa.org

