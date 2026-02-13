(VIDEO) Kako je Pepe smestio Srbiju među Nemce i Holanđane

Pogledajte kako je legendarni portugalski fudbaler Pepe izvukao traku sa imenom Srbije i smestio je u istu grupu sa evropskim i svetskim fudbalskim silama Nemačkom i Holandijom.

Najbolji srpski fudbaleri su na žrebu u Briselu dobili protivnike u petom izdanju UEFA Lige nacija. To su Nemačka, Holandija i Grčka, koja je poslednja izvučena iz četvertog šešira. Nema sumnje da je Srbija dobila izuzetno jake i atraktivne rivale! Srbija je četvrti ciklus UEFA Lige nacija završila na trećem mestu i u baražu sa Austrijom obezbedila opstanak u „A“ diviziji. Liga nacija igraće se od drugog dela septembra do novembra. U prvom ciklusu na programu su