(VIDEO) Novakova podrška Čimi, Nvori i Kodiju: Čuvam vam leđa!

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Petar Oljača
Najbolji teniser svih vremena uputio je reči podrške košarkašima Crvene zvezde posle tesnog poraza od Olimpijakosa u Pireju (92:86).

Osvajač 24 grend slem trofeja i nedavni finalista Australijan opena nije želeo da propusti gostovanje svog omiljenog tima u gradu u kom sada živi. Iako željenog ishoda nije bilo, Novak Đoković ispratio je Čimu Monekea, Džordana Nvoru i Kodija Milera-Mekintajera u svlačionicu uz osmeh. „Veoma me motiviše. On je najbolji svih vremena, mnogo mi znači lično, kao i timu i celoj zemlji. Rekao nam je da je uvek uz nas i da nam čuva leđa", otkrio je nigerijski dvojac u
