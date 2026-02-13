Ovacije za Nikilu Topića na debiju, Lebron srušio još jedan rekord!

Ovacije za Nikolu Topića. Emotivan momenat za njega, tim, navijače, vratio se na NBA parket. Bivši 12. pik drafta je debitovao posle kancera prostate, hemioterapije koja ga je sprečia da zaigra na startu sezone. Veliku bitku je dobio božansko talentovani košarkaš, podsetimo u sezoni prstena za Tander, on je čitavu sezonu propustio zbog povrede kolena. Eto, mnogo toga je preturio preko glave i zaigrao u NBA. Nikola je proveo 12 minuta na parketu, prvi napad
