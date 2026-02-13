AMSS: Na Batrovcima teretnjaci čekaju pet sati, na ostalim prelazima bez zadržavanja
Telegraf pre 3 sata | Telegraf.rs/Tanjug
Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije teretna vozila čekaju pet sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije ( AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije u 5.15 sati na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Danas vozači mogu očekivati pojačan saobraćaj u popodnevnim satima,na glavnim putnim pravcima širom zemlje zbog početka produženog vikenda pred državni praznik Sretenje, saopšteno je iz AMSS. Najveći intenzitet očekuje se na izlazima iz većih gradova,