AMSS: Na Batrovcima teretnjaci čekaju pet sati, na ostalim prelazima bez zadržavanja

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
AMSS: Na Batrovcima teretnjaci čekaju pet sati, na ostalim prelazima bez zadržavanja

Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije teretna vozila čekaju pet sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije ( AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije u 5.15 sati na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Danas vozači mogu očekivati pojačan saobraćaj u popodnevnim satima,na glavnim putnim pravcima širom zemlje zbog početka produženog vikenda pred državni praznik Sretenje, saopšteno je iz AMSS. Najveći intenzitet očekuje se na izlazima iz većih gradova,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj zbog praznika

Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj zbog praznika

Glas Zaječara pre 9 minuta
AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, kamioni na Batrovcima čekaju pet sati

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, kamioni na Batrovcima čekaju pet sati

Serbian News Media pre 1 sat
AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj na putevima u Srbiji

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj na putevima u Srbiji

Radio 021 pre 1 sat
Popodne se očekuje novi talas gužvi u saobraćaju širom Srbije – najavljen pojačan saobraćaj

Popodne se očekuje novi talas gužvi u saobraćaju širom Srbije – najavljen pojačan saobraćaj

Ozon pre 1 sat
Pet sati čekanja na Batrovcima: Popodne sledi "novi talas" gužvi u saobraćaju širom Srbije

Pet sati čekanja na Batrovcima: Popodne sledi "novi talas" gužvi u saobraćaju širom Srbije

Euronews pre 2 sata
Teretnjaci čekaju po pet sati na Batrovcima gužva, a evo kakvo je stanje na ostalim prelazima

Teretnjaci čekaju po pet sati na Batrovcima gužva, a evo kakvo je stanje na ostalim prelazima

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BatrovciAMSSsaobraćajSretenje

Društvo, najnovije vesti »

Akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije

Akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije

OK radio pre 14 minuta
Bujošević je bio bolji?

Bujošević je bio bolji?

Peščanik pre 24 minuta
Analiza: Žestoke demonstracije u Albaniji svedoče da region, uključujući Srbiju, traži političke promene

Analiza: Žestoke demonstracije u Albaniji svedoče da region, uključujući Srbiju, traži političke promene

Danas pre 4 minuta
Nastavljene blokade poljoprivrednika u Bogatiću i Mrčajevcima

Nastavljene blokade poljoprivrednika u Bogatiću i Mrčajevcima

RTS pre 9 minuta
Pojačana kontrola saobraćaja, posebno ka turističkim mestima

Pojačana kontrola saobraćaja, posebno ka turističkim mestima

RTK pre 24 minuta